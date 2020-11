Speciale difesa: domani il secondo round di esercitazioni tra Usa, Giappone, Australia e India

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via domani il secondo round dell’esercitazione di Malabar, nell’Oceano Indiano, tra Stati Uniti, Giappone, Australia e India, un’alleanza nota come “Quad” tesa a contenere l’influenza della Cina nella regione. Lo riporta il quotidiano “Hindustan Times”. Le manovre si tengono al largo delle coste dello Stato di Goa e vedono la partecipazione delle forze navali di tutti e quattro i Paesi, che il mese scorso hanno segnalato l’intenzione di trasformare il loro partenariato informale in una vera e propria alleanza strategica. L’India ha invitato quest’anno l’Australia all’esercitazione per la prima volta da oltre un decennio, una decisione che ha irritato il Partito comunista cinese e che ha indotto il “China Daily” ha criticare il governo australiano per aver “inviato aggressivamente navi da guerra alle porte della Cina”. Tutti i partecipanti alle esercitazioni di Malabar hanno contenziosi aperti con Pechino: il Giappone per via delle rivendicazioni sulle Isole Senkaku, nel Mar Cinese Orientale; l’Australia per la guerra commerciale in corso con la Repubblica popolare; l’India per i territori contesi lungo il confine, con tensioni sfociate la scorsa estate in scontri aperti tra i militari delle due forze armate; gli Stati Uniti perché impegnati a contenere su diversi fronti la crescente influenza globale della Cina. (Inn)