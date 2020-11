Speciale difesa: Regno Unito, "Daily Mail", ministero Difesa ha "sprecato" 500 milioni di euro lo scorso anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riporta il quotidiano britannico "Daily Mail" citando un rapporto recentemente pubblicato, il ministero della Difesa britannico avrebbe "sprecato" 450 milioni di sterline (oltre 500 milioni di euro) in progetti abbandonati, kit di vario tipo persi, incidenti in addestramento ed errori di contabilità. La spesa maggiore risulta essere di gran lunga la destituzione di centinaia di veicoli blindati, per un costo di 231 milioni, mentre 800 mila sarebbero stati spesi a causa di "errori di contabilità" nel calcolo dell'Iva. Il rapporto, fa notare il quotidiano, arriva in un momento in cui il ministero starebbe spingendo per avere una porzione maggiore del bilancio pubblico, in modo da poter realizzare i cambiamenti che saranno richiesti prossimamente nella revisione della strategia di difesa del Paese. La cosiddetta "Revisione integrata" della strategia di difesa del Regno Unito sarebbe dovuta essere annunciata nei prossimi giorni, ma è stata posticipata a causa della seconda ondata della pandemia nel suo pieno nel Paese, e il governo deve ancora stabilire la quantità di risorse che sarà destinata alla Difesa nella nuova finanziaria. (Rel)