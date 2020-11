Speciale difesa: Francia-Germania, Macron, in "profondo disaccordo" con parole ministra Difesa tedesca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron si è detto in "profondo disaccordo" con quanto scritto dalla ministra della Difesa tedesca, Annegret Kramp-Karrenbauer, sul sito di informazione "Politico" in merito al rafforzamento delle relazioni transatlantiche. "Penso che sia un controsenso della storia. Fortunatamente, la cancelliera (Angela Merkel) non è su questa linea se ho ben capito", ha detto Macron in un'intervista rilasciata al periodico "Le Grand Continent". "Gli Stati Uniti ci rispetteranno come alleati solamente se siamo seri con noi stessi e se siamo sovrani con la nostra propria difesa", ha affermato Macron, secondo il quale i paesi europei devono continuare a "costruire" la loro autonomia "come gli Stati Uniti lo fanno per loro, come la Cina lo fa per se stessa". (Frp)