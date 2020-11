Speciale energia: Tap, Corridoio meridionale gas entra nella fase operativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La nostra visione a lungo termine - commenta Luca Schieppati, managing director di Tap - è finalmente diventata realtà. Sono estremamente orgoglioso di questo risultato, reso possibile, in primo luogo, dalla dedizione e dall'impegno delle donne e degli uomini di Tap, dalla solida fiducia e dal sostegno continuo dei nostri azionisti, di tutti i governi presenti lungo la catena del valore e dell'Unione Europea, così come dei fornitori e degli appaltatori che hanno lavorato al progetto. In qualità di nuovo Transmission System Operator che opera in conformità con le migliori pratiche e standard del settore, Tap consente di raggiungere un doppio obiettivo: l’apertura di una nuova rotta dell’energia affidabile e sostenibile e la disponibilità di una nuova fonte di gas che raggiungerà milioni di utenti finali europei nei decenni a venire”. (com)