Speciale energia: il gasdotto Tap avvia le operazioni commerciali

- A quattro anni e mezzo dall'inaugurazione dei lavori di costruzione, il gasdotto Transadriatico (Tap) ha avviato le operazioni commerciali diventando pienamente operativo lungo gli 878 chilometri del suo percorso tra Grecia, Albania, Mar Adriatico e Italia. Ad annunciare il via delle operazioni commerciali è un comunicato stampa diffuso dal consorzio del gasdotto Tap, che sottolinea come un gruppo di professionisti abbia lavorato "in condizioni sfidanti per consegnare in sicurezza e nel rispetto dei tempi un pezzo strategico dell'infrastruttura energetica". Il comunicato ricorda che il Tap è il ramo europeo del Corridoio meridionale del gas, che trasporta il gas dai giacimenti dell'Azerbaigian all'Europa. "Il sistema Tap opera in linea con gli standard internazionali riconosciuti riguardo salute, sicurezza e ambiente ed è progettato con il potenziale di raddoppiare la sua capacità fino a 20 miliardi di metri cubi di gas per anno", si legge nel comunicato. (Res)