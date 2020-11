Speciale energia: polacca Tauron termina investimenti in fonti convenzionali, ora focus sulle rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società energetica polacca Grupa Tauron ha terminato i suoi ultimi investimenti in fonti convenzionali e ora si concentrerà esclusivamente sulle rinnovabili. Venerdì scorso Tauron ha attivato un blocco della centrale elettrica a carbone di Jaworzno dalla potenza di 910 megawatt e per il valore di circa 6,2 miliardi di zloty. Due settimane fa è diventato invece operativo un blocco a ciclo combinato dalla potenza di circa 450 megawatt presso la centrale di Stalowa Wola. "Con la messa in opera dei blocchi di Jaworzno e Stalowa Wola finiscono i grossi investimenti nell'energetica convenzionale e possiamo spostare tutta la nostra attenzione su progetti legati allo sviluppo delle fonti rinnovabili", ha dichiarato all'agenzia di stampa "Pap" il vicepresidente della società, Jerzy Topolski. "La Commissione europea ha annunciato un obiettivo di neutralità climatica entro il 2050. Questo è pertanto l'ultimo momento utile per l'attivazione" del blocco a carbone di Jaworzno, ha detto Topolski, precisando che resterà operativo per un trentennio. (Vap)