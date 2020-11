Speciale energia: Spagna, tre regioni bloccano ancora quasi 6 milioni del "Piano Moves" per mobilità sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre Comunità autonome spagnole (Murcia, Extramadura a Ceuta) non hanno ancora pubblicato nei loro rispettivi bollettini ufficiali i bandi per usufruire di 5,6 milioni di euro del Piano Moves del governo centrale (sui 100 complessivi) per favorire l'acquisto di veicoli e zero emissioni. Secondo quanto riferisce il sito specializzato "El Periodico de la Energia", il termine ultimo è scaduto lo scorso 17 settembre ma l'Istituto per la diversificazione ed il risparmio di energia (Idae) ha chiarito che nonostante questi ritardi, l'importante è che tutte le regioni "pubblichino il piano anche se alcune di esse lo faranno dopo la scadenza", svolgendo le procedure amministrative interne per lanciare i bandi. Il Piano Moves prevede sovvenzioni fino a 5.500 euro per l'acquisto di un veicolo "verde" con un prezzo fino a 45 mila euro (53 mila nel caso di veicoli con 8 posti o se il destinatario finale è un ente no-profit), mentre i produttori aggiungeranno un ulteriore aiuto di 1.000 euro per incoraggiare il loro acquisto. (Spm)