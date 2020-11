Speciale energia: Iraq, ministro Petrolio, investimenti in gas e petrolchimico creeranno posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Petrolio dell’Iraq, Ihsan Abdul Jabbar, ha dichiarato che gli investimenti che il ministero effettuerà prossimamente, in particolare nei settori di gas e petrolchimico, porteranno migliaia di posti di lavoro. Inoltre, il ministro del Petrolio ha sottolineato che tali progetti, definiti come "promettenti" ed "di grande entità", porteranno alti ricavi finanziari per il Paese. Secondo quanto il ministro ha dichiarato in un’intervista al quotidiano “Al Sabah”, sono in corso di realizzazione e procedono “bene” anche i progetti relativi agli oleodotti per l’esportazione del petrolio, ad esempio i progetti off-shore “Sea line”. (Res)