Mafia: Guerini, congratulazioni a Forze dell'ordine per complessa operazione nel foggiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha espresso le proprie "congratulazioni all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato e alla magistratura per la complessa operazione condotta nel foggiano", commentando gli esiti dell'operazione 'Decimabis' che ha portato all'arresto di 38 persone ritenute vertici e affiliati delle tre batterie criminali del territorio foggiano. Lo rende noto un comunicato stampa del ministero della Difesa. "Continua senza sosta la lotta dello Stato contro le mafie e in questo delicato momento, a causa della grande emergenza sanitaria ed economica, l'attenzione deve essere massima. Il contrasto alla malavita è una priorità", ha concluso il ministro Guerini. (Com)