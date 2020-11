Cultura: Franceschini, investimenti in musica e digitale strategico per il paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'esperienza del lockdown, delle limitazioni, della drammatica chiusura dei teatri, dei concerti, delle mostre e di tutte le attività culturali, ha contribuito a far comprendere che le scelte strategiche del futuro avranno al centro gli investimenti in cultura e in musica. Lo afferma il ministro per i Beni e le Attività culturali e il Turismo, Dario Franceschini, intervenendo in collegamento video alla quarta edizione della Milano Music Week. "L'emergenza ha spinto inoltre a sperimentare forme nuove di offerta culturale che si è trasferita sulla rete in modo spontaneo, anche per questo come Governo abbiamo da diversi mesi investito sull'idea di una piattaforma italiana pubblica della cultura. La piattaforma è stata affidata dal ministero alla gestione di Cassa Depositi e Prestiti che potrà usufruire della collaborazione dei privati, una piattaforma nella quale offrire online a pagamento tutta la cultura italiana. Si tratta un'offerta integrativa e non sostitutiva che allargherebbe allo stesso tempo la platea dei fruitori e l'offerta culturale", aggiunge.(Rin)