Legge Bilancio: Rizzotti (FI), governo riconosca a tutte le professioni sanitarie pari dignità

- Il governo riconosca ai professionisti del settore sanitario pari dignità, prevedendo per tutti indistintamente un'equa retribuzione o una giusta indennità. Secondo la denuncia della Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, infatti, nelle bozze della legge di Bilancio non sarebbe previsto alcun riconoscimento economico alla loro categoria. Lo dichiara la vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Maria Rizzotti. "Sarebbe questo un ulteriore schiaffo a migliaia di professionisti che sin dall'inizio dell'emergenza sanitaria non si sono risparmiati, mettendo al servizio dei cittadini le loro competenze e rischiando la loro vita in prima persona. Non è ammissibile che il governo continui ad elogiare gli operatori sanitari e poi dimentichi di prevedere per loro un giusto riconoscimento economico. Perché non aprire un tavolo con la federazione nazionale ordinistica delle 19 professioni sanitarie in modo tale che vengano ascoltati per ogni suggerimento e per poter promuovere delle iniziative concrete? Auspichiamo intanto che qualcuno al governo corra ai ripari, correggendo questo ennesimo enorme errore e modifichi il testo definitivo della legge di Bilancio", aggiunge. (Rin)