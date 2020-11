Legge Bilancio: bozza, istituita Fondazione futuro città con 5 milioni nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È istituita "la fondazione denominata Fondazione per il futuro delle città (Ffc) con lo scopo di promuovere il progresso della ricerca e dell’alta formazione basata su soluzioni prevalentemente vegetali, al fine di garantire lo sviluppo del sistema produttivo nazionale in relazione alla transizione verde dell’Italia". Lo prevede una bozza aggiornata della legge di Bilancio. "Per l’istituzione e l’avvio dell’operatività della fondazione è istituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del ministero dell’Economia e delle Finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2021 e 3 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023". (Rin)