Expo 2020: intesa tra università Iulm e padiglione Italia per percorsi formativi legati a esposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'università Iulm di Milano ha siglato un protocollo d'intesa con il commissariato generale per la partecipazione dell'Italia all'esposizione universale 2020 Dubai, che, a causa dell'emergenza sanitaria, è stata posticipata e prenderà il via il 1° ottobre 2021. L'accordo - spiega una nota dell'ateneo - punta su percorsi formativi legati ai temi dell'esposizione universale e della partecipazione dell'Italia all'evento, attraverso la promozione degli scambi internazionali e il confronto multisettoriale tra mondo accademico, istituzioni e imprese. Con il protocollo si avvia infatti una collaborazione volta alla progettazione di attività, iniziative ed eventi da realizzare prima e durante Expo Dubai il cui tema è "Connecting minds, creating the future" e al quale l'Italia partecipa con il claim "La bellezza unisce le persone". In particolare, il protocollo mira a promuovere, nell'area del Mediterraneo e con i Paesi partecipanti all'esposizione universale, scambi internazionali accademici e culturali sui temi delle nuove competenze, anche digitali, nonché sulle tematiche di Expo. L'accordo tra Iulm e commissariato intende favorire la partecipazione del mondo accademico, dei centri di ricerca e degli stakeholder a Expo tramite l'organizzazione di seminari, workshop e forum su temi di comune interesse tra i quali turismo e hospitality, branding e comunicazione, arti, industrie creative e culturali, sviluppo sostenibile. Grazie al confronto multisettoriale con istituzioni pubbliche e private, mondo accademico e realtà imprenditoriali, e un focus su open education, open creativity e open innovation, il protocollo favorisce la comunicazione della partecipazione italiana ad Expo, valorizzandone i contenuti con ulteriori attività formative, tesi di laurea e master. (segue) (com)