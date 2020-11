Expo 2020: intesa tra università Iulm e padiglione Italia per percorsi formativi legati a esposizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lavorare con Iulm per Expo 2020 Dubai, il primo evento globale dopo la pandemia, ci offre l'opportunità di promuovere nel mondo il nuovo approccio formativo basato su un'offerta didattica realmente partecipata e ri-generata da una grande rete internazionale di Università", ha dichiarato il commissario per la partecipazione italiana Paolo Glisenti. "Questa - ha proseguito - è una partnership strategica per l'Italia a Expo in settori quali la cultura e la comunicazione che stanno generando profonde innovazioni dei rispettivi mercati del lavoro e quindi sono particolarmente recettivi alla formazione delle nuove competenze multidisciplinari e multisettoriali alla quale Iulm ontribuisce in modo estremamente significativo". "L'internazionalizzazione dell'ateneo è uno dei punti principali del nostro piano strategico 2019/2021", ha spiegato il rettore dell'Università Iulm, professor Gianni Canova. "In questa situazione di emergenza, la sfida a non chiudersi nei propri confini è ancor più urgente e stiamo lavorando sull'interculturalità e per permettere ai nostri studenti di dialogare con il mondo, tenendo alto il posizionamento di rilievo della Iulm nel panorama internazionale con una propria riconoscibilità", ha concluso Canova. (com)