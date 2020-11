Viabilità: sulla A4 Milano - Brescia chiusa l'uscita della stazione di Trezzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una nota Autostrade informa che sulla A4 Milano-Brescia, per consentire urgenti lavori di ripristino dei giunti di dilatazione sul cavalcavia di svincolo, in corrispondenza del doppio senso di circolazione, si è reso necessario chiudere la stazione di Trezzo, in uscita per chi proviene da Milano. La riapertura è prevista alle ore 00.00 di venerdì 4 dicembre. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Capriate.(Com)