- L’elezione della presidente filoeuropeista Maia Sandu in Moldova è un buon auspicio per tutti i Paesi dell’Est Europa. Dove le mobilitazioni popolari per una maggiore democrazia continuano a moltiplicarsi. E vedono sempre più spesso le donne protagoniste. Un segnale per un positivo sviluppo. Lo dichiara la senatrice Laura Garavini, vicepresidente commissione Esteri e vicecapogruppo vicaria Italia Viva-Psi. (Rin)