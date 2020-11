Argentina: media, capo delegazione Fmi positivo a nuovo coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luis Cubeddu, capo della missione del Fondo monetario internazionale (Fmi) presente in Argentina, è risultato positivo al nuovo coronavirus. Lo riferisce il quotidiano "Ambito" dopo che il portavoce del Fondo, Gerry Rice, aveva dato notizia di un caso di contagio per un non precisato membro della missione. Il Fondo è a Buenos Aires per discutere dell'eventuale apertura di una nuova linea di credito e della una possibile ristrutturazione della quota mancante del precedente prestito. Cubeddu verrà sottoposto a una controprova già oggi, mentre i partecipanti alle riunioni in corso in questi giorni "sono isolati a titolo precauzionale" anche se nessuno di loro presenta sintomi, riferiscono fonti governative alla testata. Secondo quanto riporta "Ambito", la missione ha incontrato tra gli altri il ministro delle Finanze, Martin Guzman, il presidente della Camera dei deputati, Sergio Massa, il presidente della Banca Centrale, Miguel Pesce, il presidente della Società rurale argentina, Daniel Pellegrina. (segue) (Abu)