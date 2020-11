Cina-Italia: a Pechino la mostra del regista e illustratore Lorenzo Fonda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ambasciata d’Italia e l’Istituto di Cultura di Pechino hanno organizzato una mostra dedicata al regista e illustratore Lorenzo Fonda, dal titolo ‘“Fonda and the Great Journey – Mediterranean myth and reality: Ulysses and Prometheus’. Lo riferisce la Farnesina. La mostra, inaugurata lo scorso 12 novembre, rimarrà aperta al pubblico presso il Yuan Art Museum di Pechino, che ha collaborato alla sua realizzazione, fino al prossimo 28 dicembre; è stata curata da Alberto Mazzacchera. L’evento è riuscito a tenersi e a rispettare il programma nonostante le criticità organizzative e logistiche legate alla pandemia da Covid-19. Al centro dell’esposizione, i miti greci di Ulisse e Prometeo che saranno il filo rosso di un viaggio esistenziale e culturale. Il “grande viaggio” proposto da Fonda con le sue 29 opere riprende il poema omerico e il mito di Prometeo come metafore del più complicato e travagliato viaggio interno ai noi stessi, per riscoprire sé stessi. All’inaugurazione della mostra, presente anche la direttrice del Museo Gu Yan, l’ambasciatore d’Italia Luca Ferrari ha sottolineato che “l’esibizione del maestro Fonda segna inoltre la ripresa degli eventi culturali aperti al pubblico. Essi sono per l’Italia, superpotenza culturale, fondamentali per continuare a far conoscere al pubblico cinese le bellezze e la ricchezza della nostra millenaria cultura”.(Com)