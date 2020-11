Atac: Celli (Civica), nomina Dg a fine mandato è scelta eticamente discutibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Atto arrogante di un'Amministrazione giunta a fine mandato. Così appare al capogruppo della Lista Civica Rrt, Svetlana Celli, la scelta di nominare Franco Giampaoletti direttore generale di Atac. "Dalla Direzione generale del Campidoglio alla guida della principale azienda capitolina -si legge nella nota- il controllato che nomina il controllore. I profili di questa scelta eticamente discutibile avrebbero anche un altro effetto sul piano economico: generare un gigantesco debito quando cambierà la guida dell'Amministrazione. Altra questione è il principio di competenza. La scelta è stata fatta per le competenze sui bilanci, visto l'operato dei mancati bilanci di Ama in tre anni, o per le competenze sulle gare, visti i 'successi' delle gare a doppio oggetto per Roma Multiservizi, o invece per le competenze in tema di ristrutturazione e rilancio di aziende, dopo gli 'straordinari' successi con Roma Metropolitane? Purtroppo si tratterebbe di una nomina che non guarda al bene della città, ma solo a un interesse di parte. Tutto mentre l'azienda fatica a uscire da un concordato, i lavoratori sono costretti a lavorare su mezzi vecchi e insicuri e i romani non vedono migliorare il servizio di trasporto pubblico". (Com)