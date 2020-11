Legge Bilancio: bozza, tavolo istituzionale per interventi e opere Giubileo 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È istituito presso la presidenza del Consiglio dei ministri “un tavolo istituzionale” con il compito di definire un piano degli interventi e delle opere necessarie allo svolgimento del Giubileo Universale della Chiesa Cattolica previsto per l’anno 2025. Lo prevede una bozza aggiornata della legge di Bilancio. Il tavolo istituzionale è presieduto dal presidente del Consiglio dei ministri, ed è composto dal ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, dal ministro dell’interno, dal ministro dell’Economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, dal presidente della Regione Lazio e dal Sindaco di Roma Capitale. (Rin)