Covid: Bernini (FI), per economia Italia tutta zona rossa

- I parametri di accesso ai “ristori” previsti dal governo non si basano su un algoritmo, e questo potrebbe essere un bene, ma su due condizioni: la classificazione Ateco e la presenza dell’attività in una zona rossa. Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "Ma se le fasce regionali possono avere una logica dal punto di vista sanitario, da quello economico l’Italia è purtroppo un’unica zona rossa, perché i fatturati sono a picco ovunque, per cui i sostegni, almeno per quanto riguarda i costi fissi, devono essere assicurati a tutti", aggiunge. (Rin)