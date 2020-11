Agroalimentare: Bellanova, sprechi alimentari e sostegno alle fragilità, esperienza italiana modello in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia pronta a mettere a disposizione sui tavoli europei l’esperienza maturata nel sostegno alle fragilità e nel contrasto allo spreco alimentari, lavorando ad un quadro di regole comuni. Lo ha ribadito stamane la ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova nel corso della discussione sul contrasto allo spreco alimentare, tra i punti in discussione dell’ Informale Agrifish, che si sta svolgendo in modalità videoconferenza. Nel suo intervento Bellanova ha scandito le fasi e i momenti salienti del modello italiano: dall’introduzione di un quadro normativo organico sulla gestione delle eccedenze e degli sprechi con la cosiddetta “Legge Gadda” del 2016 all’istituzione del “Tavolo per la lotta agli sprechi e l’assistenza alimentare” come strumento di consultazione e confronto con tutti i soggetti rilevanti; dalla creazione di un Fondo mirato, “destinato alla lotta agli sprechi e alla gestione delle eccedenze alimentari, grazie al quale sono stati finanziati, tra le altre cose, progetti innovativi presentati dal mondo produttivo e della ricerca”, in questi mesi di emergenza ulteriormente rafforzato con una dotazione pari a 300 milioni di euro, alla costituzione dell’Osservatorio sulle eccedenze alimentari sui recuperi e sugli sprechi, per analizzarne e monitorarne aspetti e dinamiche, intervenendo prevalentemente sulla scarsa chiarezza dei dati e sulla metodologia di raccolta. (segue) (Rin)