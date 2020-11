Vietnam-Italia: in corso l'Italian Film Festival 2020 a Hanoi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Centro nazionale del cinema di Hanoi è in corso l’Italian Film Festival 2020, un’iniziativa realizzata dall’ambasciata d’Italia in Vietnam in collaborazione con l’Asian Film Festival per promuovere il cinema italiano contemporaneo tra il pubblico vietnamita. Lo riferisce la Farnesina. Durante il Festival, inaugurato il 13 novembre con la proiezione di Magari di Ginevra Elkann, verranno proiettati cinque film rappresentativi delle tendenze del nuovo cinema italiano, che si concentrano su alcune delle tematiche di maggiore attualità nella nostra società, quali l’immigrazione, la vita nelle periferie, le relazioni familiari e la resilienza dinanzi alle difficoltà: si tratta di "Magari" di Ginevra Elkann, "Sole" di Carlo Sironi, "Bangla" di Phaim Bhuiyan, "Quaffer" di Antonio Farisi e "Dafne" di Federico Bondi. Il Festival vuole anche essere un omaggio al settore del cinema in Italia, così importante per l’economia e l’immagine nazionali, che sta subendo molto duramente le conseguenze della pandemia. Dal 17 al 22 dicembre il Festival proseguirà presso la Hoa Sen University di Ho Chi Minh City. Il cinema italiano sarà protagonista anche della serata di apertura dello “Eu Film Festival” in Vietnam, che si terrà presso il National Cinema Center di Hanoi dal 20 al 29 novembre (e successivamente nelle città di Hue, Ho Chi Minh City e Can Tho). Per l’occasione verrà proiettato il film “Perfetti Sconosciuti” di Paolo Genovese, il cui remake vietnamita sta avendo in questi giorni un grande successo di pubblico.(Com)