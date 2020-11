Russia: prima uscita in mare per il rompighiaccio nucleare Arktika

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rompighiaccio a propulsione nucleare russo Arktika ha lasciato il porto di Murmansk per la sua prima missione in direzione del Mare di Kara. Lo ha riferito l'ufficio stampa della società Atomflot (del gruppo statale Rosatom). Il rompighiaccio nucleare opererà nell'area della rotta marittima settentrionale fino a metà dicembre. "Il primo viaggio durerà tre settimane. C'è un processo attivo di formazione di ghiaccio nell'Artico", ha dichiarato il primo vicedirettore generale, Leonid Irlitsa, citato dall'ufficio stampa di Atomflot. Dopo il completamento del viaggio, la nave entrerà nel porto di Murmansk per i rifornimenti e alla fine di dicembre tornerà nelle acque della rotta settentrionale. La nave condurrà la navigazione nell'Artico nel periodo inverno-primavera. Il rompighiaccio a propulsione nucleare è entrato ufficialmente nella flotta nucleare russa il 21 ottobre di quest'anno. (Rum)