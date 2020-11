Egitto: Bers e altri partner acquisiscono Adwia Pharmaceutical

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) sta unendo le forze con partner affidabili per migliorare la disponibilità e l'accessibilità economica dei farmaci, utilizzando una piattaforma di investimento con un impegno di capitale iniziale di 250 milioni di dollari. Lo riferisce oggi un comunicato stampa della Bers. L’istituto sta impegnando 75 milioni di dollari per sostenere la crescita dell'azienda Adwia Pharmaceutical, insieme a Development Partners International (DPI), una società di private equity panafricana che sta impegnando 75 milioni di dollari, e Cdc Group, un istituto di finanziamento allo sviluppo finanziato dal governo del Regno Unito, con un impegno di 100 milioni di dollari. La piattaforma di investimento ha consentito ai partner di acquisire Adwia Pharmaceuticals, un produttore egiziano di farmaci generici, e Celon Laboratories, azienda indiana per la produzione di prodotti di terapia intensiva e oncologica. Adwia trarrà vantaggio dal know-how di Celon nello sviluppo di farmaci, anche per condizioni di salute croniche e pericolose per la vita. L’investimento aiuterà anche Adwia Pharmaceuticals a espandere e modernizzare le sue risorse di produzione, introdurre prodotti con un valore aggiunto più elevato e migliorare i suoi standard di salute e sicurezza, la qualità dei prodotti e governance in Egitto. Gli azionisti fondatori intendono aumentare il loro impatto espandendo ulteriormente le attività della piattaforma di investimento. L'Egitto è un membro fondatore della Bers. Dall'inizio delle operazioni della Banca nel 2012, la Bers ha investito oltre 7 miliardi di euro in 125 progetti nel paese. (Cae)