Italia: Commissione Ue approva aiuti da 175 milioni di euro per aziende turismo

- La Commissione europea ha approvato uno schema italiano da 175 milioni di euro a sostegno delle aziende operanti nei settori del turismo e delle terme colpite dall'epidemia di coronavirus. Lo ha annunciato la Commissione europea che ha spiegato che il sostegno assumerà la forma di un'esenzione dall'obbligo di pagare determinati contributi sociali. Il regime mira a ridurre il costo del lavoro sostenuto dai datori di lavoro privati attivi nei settori del turismo e delle terme, nell'ottica di preservare i livelli occupazionali nel contesto dell'epidemia di coronavirus. La misura prevede un'esenzione totale dal pagamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (ad eccezione dei contributi all'assicurazione per gli infortuni sul lavoro), per un periodo massimo di tre mesi. La misura si applica a quei datori di lavoro attivi nei settori del turismo e delle terme che assumono lavoratori con nuovi contratti di lavoro a tempo determinato o stagionali per il periodo dal 15 agosto al 31 dicembre 2020. La Commissione ha riscontrato che il regime italiano è in linea con condizioni stabilite nel quadro temporaneo e che la misura è necessaria, appropriata e proporzionata per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro. (Beb)