Scuola, Italia ultima in Europa per spesa pubblica in istruzione

- Ultimi in Europa per spesa pubblica destinata all’istruzione. È la fotografia scattata dal rapporto della commissione Ue “Education and training monitor 2020”, un analisi annuale sull’educazione e la formazione nei paesi comunitari. Se in media la spesa per l’istruzione nel continente (rispetto alla spesa pubblica totale) vale il 9,9 per cento, in Italia questo dato scende fino a quota 8,2. Anche in percentuale al Pil, la spesa nazionale è sotto la media: il 4 per cento del prodotto italiano è destinato all’istruzione, sotto la media continentale che si assesta al 4,6 per cento. Per le scuole superiori in dieci anni l’impegno finanziario dell’Italia si è ridotto di quasi il 20 per cento. E per l’Università l’impegno italiano è il più basso dell’Unione. Per far fronte alle passe performance di spesa, il sindacato della scuola Anief rilancia la sua proposta: “Di fronte di questi numeri e del tiepido impegno di chi governa il paese nel rilanciare la scuola pubblica, il sindacato reputa sempre più determinante l’assegnazione al comparto scolastico di almeno 15-20 miliardi del 209 miliardi del Recovery Fund”. Non solo per spingere su digitalizzazione e modernizzazione, ma anche per “incentivare finalmente gli organici, il tempo scuola, l’assunzione a tempo indeterminato dei tanti precari con almeno 36 mesi svolti, l’introduzione pratica dei coordinatori Ata, figure professionali previste ma dimenticate, le compresenze in tutti i cicli scolastici, l’assegnazione di docenti specializzati alla primaria e l’addio alle classi pollaio”.(Rin)