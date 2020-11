Spagna: ministra Economia, 5G può svolgere ruolo cruciale nella ripresa del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I programmi pilota della tecnologia 5G possono svolgere un ruolo cruciale nella ripresa economica della Spagna e del tessuto produttivo e sociale, rappresentando una delle leve del Piano per la ripresa del governo. Lo ha affermato la ministra dell'Economia e della Trasformazione digitale, Nadia Calvino nel corso della presentazione del secondo bando del programma pilota 5G in cui sono stati premiati otto progetti in Andalusia, Castiglia-La Mancia, Catalogna, Extremadura, Galizia, Madrid, Paesi Baschi e Comunità Valenciana con un budget di circa 40 milioni di euro, di cui circa 12 milioni saranno cofinanziati dal governo con fondi europei. "Questi progetti pilota ci permetteranno di trarre conclusioni sui casi di maggior successo, sui modelli di business più redditizi a breve e medio termine, sulle nuove possibilità del 5G nei servizi pubblici", ha evidenziato Calvino, insistendo sull'importanza della collaborazione tra il settore pubblico e quello privato per garantire che l'agenda digitale spagnola "sia un successo". In tal senso, i finanziamenti previsti dall'esecutivo sia nel Piano per la ripresa che nel prossimo bilancio generale dello Stato "sono un'opportunità unica per la Spagna per fare un grande salto e trasformare il suo modello produttivo". (Spm)