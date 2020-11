Digitale: Carabetta (M5s), nuova acquisizione Nexi tassello importante per rilancio Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato del Movimento cinque stelle in commissione Attività produttive alla Camera, Luca Carabetta, accoglie "con favore l'acquisizione di Nets, principale operatore danese nel settore dei pagamenti digitali, da parte di Nexi. L'operazione, che arriva a poche settimane dal 'matrimonio' con Sia", spiega il parlamentare in una nota, "farà di Nexi un player sempre più internazionale e in grado di competere da leader nel settore dei digital payments a livello globale, portando in tutto il mondo innovazione made in Italy". Per l'esponente del M5s, "l'acquisizione arriva in un momento storico critico per economia e mercati e sarà un tassello importante per il rilancio del Paese, attraverso nuove tecnologie strategiche come quelle legate ai pagamenti digitali". (Com)