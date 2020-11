Irlanda: proposta Commissione Ue per concessione 2,5 miliardi di euro con Sure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha presentato oggi una proposta al Consiglio per la decisione di concedere all'Irlanda 2,5 miliardi di euro di sostegno finanziario nell'ambito dello strumento Sure. Lo ha annunciato la Commissione europea che ha spiegato che la proposta di oggi porta il sostegno finanziario complessivo proposto nell'ambito di Sure a un totale di 90,3 miliardi di euro e copre 18 Stati membri. Una volta che il Consiglio avrà approvato la proposta, il sostegno finanziario sarà fornito sotto forma di prestiti concessi a condizioni favorevoli che aiuteranno l'Irlanda a coprire i costi relativi al suo regime di sussidio salariale temporaneo introdotto in risposta alla pandemia di coronavirus. (Beb)