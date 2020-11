Covid: Mustier (Unicredit), da Stati risposta veloce e proattiva alla crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Francia e Italia hanno reagito in modo veloce e proattivo alla crisi, hanno fatto un ottimo lavoro in termini di sostegno e velocità di reazione. Così l’amministratore delegato di Unicredit, Jean Pierre Mustier, intervenuto oggi alla Digital Opening Conference di Financecommunity. “Le banche sono parte della soluzione alla crisi: in Italia sono forti, possono sostenere l’economia e continueranno a svolgere il loro ruolo”, ha detto. (Ems)