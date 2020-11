Brexit: Johnson si dice convinto che il Regno Unito "prospererà" anche senza accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico, Boris Johnson, si è detto convinto che il Regno Unito "prospererà" fuori dall'Unione europea, anche nel caso in cui non si riuscisse a convenire ad un accordo commerciale post Brexit. Nella giornata di oggi sono ricominciate le trattative tra le due parti a Bruxelles, e il capo negoziatore britannico per la Brexit David Frost si è espresso positivamente sui negoziati in corso, affermando che vi sarebbero "progressi in una direzione positiva". Tuttavia, Frost ha anche sottolineato come "elementi significativi" dovessero essere sbrogliati prima di poter cantare vittoria. La sua controparte europea invece, Michel Barnier, ha dichiarato in proposito di volere "una futura cooperazione aperta ma equa" con il Regno Unito, aggiungendo che l'Ue rimarrà "determinata, paziente, rispettosa". Le due questioni principali da affrontare rimangono, come è stato per le scorse settimane, le regole sugli aiuti di Stato e la definizione delle quantità di pescato permesse ai pescherecci europei in acque britanniche. (Rel)