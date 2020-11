Ambiente: al via celebrazioni per dieci anni riconoscimento Unesco dieta mediterranea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono aperte questa mattina, con un confronto tra ministri ed esponenti del mondo accademico le celebrazioni per i 10 anni di riconoscimento della dieta mediterranea quale patrimonio culturale da parte dell’Unesco. Nel corso della prima giornata di lavori, interamente via internet, si sono alternati gli interventi dei rappresentanti della politica, a cominciare dal padrone di casa, ovvero il ministro dell’ambiente Sergio Costa, ha sottolineato come il fatto che la dieta mediterranea sia patrimonio Unesco “è per noi una grande soddisfazione e un risultato gigantesco. In campo ambientale ha una valenza significativa, basti pensare alla biodiversità agricola, alla strategia di tutela della biodiversità di cui l’Italia è prima firmataria in Ue, alla linea farm to fork. Da ministro – ha aggiunto Costa - sono orgoglioso che questa giornata sia dedicata al riconoscimento della dieta mediterranea, e proseguirà il nostro impegno affinché sia patrimonio da conservare e promuovere per i nostri figli e nipoti”. Per il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il riconoscimento Unesco “è la testimonianza del modo italiano di intendere la vita, che riguarda il nostro cibo ma anche la difesa dell’ambiente, della biodiversità, del turismo, la promozione di percorsi enogastronomici dei nostri territori”. Ministro ha ricordato come la dieta mediterranea sia al centro del piano straordinario ‘Vivere all’italiana’, per la produzione di cultura e sistemi produttivi italiani e, dal 23 al 29 novembre, della Settimana della cucina italiana nel mondo. (segue) (Rin)