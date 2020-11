Ambiente: al via celebrazioni per dieci anni riconoscimento Unesco dieta mediterranea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova, la dieta mediterranea è uno stile di vita, ma anche “cura del territorio, bellezza, benessere, salvaguardia della salute, rispetto del paesaggio che abbiamo ricevuto in eredità, salvaguardia e sviluppo armonico dei mestieri tradizionali. Promuovendo la dieta mediterranea salvaguardiamo la biodiversità, contrastiamo lo spreco alimentare, sosteniamo politiche a tutela del lavoro. Fame zero è il nostro obiettivo – ha sottolineato Bellanova -, il diritto al cibo va garantito in Costituzione, promuovendo azioni verso i giovani e le donne, contribuendo allo sviluppo socioeconomico delle comunità territoriali, anche per affrontare e risolvere il problema dell’esodo rurale”. Dal canto suo il ministro della Salute Roberto Speranza, ha ricordato che la dieta mediterranea patrimonio dell’umanità “è un messaggio di fondo che buona salute vuol dire anche creare ogni giorno condizioni per star bene e quello che mettiamo in tavola è essenziale per questo obiettivo”. Infine il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ha sottolineato che “la scuola ha un ruolo decisivo nel sensibilizzare giovani e famiglie, anche il pasto che si consuma a scuola racchiude socialità, scambio. Restiamo in prima linea – ha affermato - nel contrastare le disparità, tutelare il diritto alla salute anche nelle scuole, e continueremo a lavorare per sostenere e promuovere ogni iniziativa atta a diffondere e custodire il prezioso patrimonio che ci è stato tramandato”. (Rin)