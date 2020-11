Speciale difesa: Ucraina, Danilov (Nsdc), ministeri non hanno rispettato gli ordini in materia di difesa nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministeri ucraini non hanno rispettato gli ordini in materia di difesa nazionale per l'anno in corso, senza centrare inoltre gli obiettivi di riformare il complesso militare-industriale del Paese. Lo ha annunciato il segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale (Nsdc) Oleksiy Danilov, ripreso dall'agenzia di stampa "Unian". Il funzionario ha richiamato "l'attenzione sul livello inaccettabilmente basso" di attuazione da parte delle autorità esecutive centrali del decreto presidenziale, che prevede misure prioritarie, in particolare, per riformare l'industria della difesa. Danilov ha dunque sottolineato la necessità di adottare misure urgenti per migliorare l'efficienza e l'efficacia del lavoro del ministero delle industrie strategiche dell'Ucraina. "La situazione è estremamente tesa per l'epidemia di Covid-19, ma gli attori del settore della sicurezza e della difesa devono adempiere pienamente ai compiti loro assegnati", ha detto Danilov. (Rum)