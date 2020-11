Speciale difesa: Regno Unito, aumentano le pressioni per Johnson, fra le elezioni Usa e il dossier Brexit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'altro lato dell'Atlantico è inoltre arrivato il commento rilasciato al "Financial Times" dal primo ministro canadese Justin Trudeau, preoccupato per le difficoltà del Regno Unito nel concludere un accordo commerciale post-Brexit con Ottawa prima della fine del periodo di transizione, prevista per il 31 dicembre, poiché Londra "non avrebbe le capacità e i negoziatori per portare a termine la trattativa" per mancanza di esperienza. Un attacco non troppo velato all'apparato burocratico britannico ma anche al premier Johnson, che appare sempre più oggetto di scetticismo nei giudizi dei partner internazionali e che ha appena perso il principale alleato oltreoceano, Donald Trump. Per queste ragioni, il leader del Partito conservatore deve adesso rilanciare i rapporti con Washington e puntare a un'intesa con Biden che passi per questioni e valori condivisi. A giudicare dalla prima telefonata fra i due, Johnson pare aver giocato per il momento la carta della lotta al cambiamento climatico, invitando il futuro presidente Usa a partecipare alla riunione della Cop26 in programma a Londra nel 2021. La "relazione speciale" fra Regno Unito e Stati Uniti resta in ogni caso troppo importante per entrambi i Paesi, in particolare dal punto di vista della sicurezza, della difesa e della condivisione di intelligence, per essere messa in discussione a causa della scarsa intesa fra i rispettivi leader. (Rel)