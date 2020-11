Speciale difesa: Mbda svilupperà missile per elicottero Tiger

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa francese, Florence Parly, ha annunciato che Mbda svilupperà il programma Future Tactical Air-to-Surface Missile (Mast-F) come principale armamento aria-terra dell'esercito francese per l'elicottero da combattimento Tiger. Lo riferisce un comunicato stampa di Mbda. L’azienda è stata selezionata dopo aver proposto alla Direction Générale de l'Armement (Dga) il suo Mht/Mlp (missile di alto livello / missile mobile a lungo raggio) che si basa sulle tecnologie dell'Mmp di medio raggio, il primo missile da combattimento terrestre di quinta generazione entrato in servizio in tutto il mondo. La sua architettura modulare consente una facile integrazione dell'Mht/Mlp su una varietà di piattaforme di combattimento terrestri o aeree oltre al Tiger. L'Mht /Mlp si caratterizza per la sua elevata efficacia operativa. Il missile ha un peso inferiore del 20 per cento rispetto ad altri missili della sua categoria, consentendo un risparmio di peso di quasi 100 chilogrammi per l'elicottero Tiger, che può trasportare fino a otto missili in configurazione di combattimento. (Com)