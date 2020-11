Speciale difesa: Bulgaria, vicepremier Karachanov, su Macedonia del Nord decide il Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo bulgaro si attiene alla decisione del Parlamento circa il via libera per l'avvio dei negoziati della Repubblica di Macedonia del Nord con l'Ue: lo ha detto il vicepremier e ministro della Difesa della Bulgarzia, Krasimir Karakachanov, illustrando davanti all'assemblea nazionale gli esiti del colloquio avuto con il premier della Macedonia del Nord, Zoran Zaev. "La Bulgaria continua a sostenere l'idea dell'integrazione dei Balcani occidentali nelle strutture europee, e più specificamente della Macedonia del Nord, ma ciò non può accadere se gli accordi bilaterali vengono violati", ha detto Karakachanov. Il ministro ha poi rigettato le accuse mosse da alcuni deputati secondo cui il governo bulgaro sarebbe stato costretto a fare concessioni contrarie all'interesse nazionale del paese. Il ministro Karakachanov ha dichiarato che nelle il governo si attiene al Trattato di amicizia e buon vicinato firmato con Skopje nel 2017, nonché alla posizione quadro, confermata dal parlamento bulgaro con una dichiarazione. (Seb)