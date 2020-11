Speciale difesa: Ue, ministro Interno Seehofer, Europa superpotenza quando lotta contro terrorismo con Stato di diritto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue è “una superpotenza” quando lotta unita contro il terrorismo e l'estremismo “di ogni tipo” con gli strumenti dello Stato di diritto. “Non ci lasceremo dividere” nella difesa dei valori europei. È quanto affermato dal ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer, al termine del Consiglio Giustizia e Affari interni tenutosi in videoconferenza. Il contrasto dell'Ue contro il terrorismo, ha evidenziato Seehofer, “non è contro la religione, ma contro fanatici ed estremisti violenti di ogni tipo”. In tale contesto, per il ministro dell'Interno tedesco, è fondamentale rafforzare i controlli alle frontiere esterne dell'Ue e sui movimenti in Europa. La lotta contro il terrorismo deve poi avvenire su internet con i mezzi del mondo digitale. In particolare, Seehofer ha sottolineato che l'Ue dovrà provvedere a cancellare “in tempi più brevi” i contenuti terroristici ed estremisti diffusi sul web. (Geb)