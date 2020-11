Speciale difesa: Nagorno-Karabakh, catturati due mercenari siriani, sarebbero stati reclutati dalla Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due mercenari siriani sono stati catturati dalle forze dell’esercito di difesa dell’autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh. È quanto riferito dal ministero degli Esteri armeno, secondo cui la cattura dei due uomini sarebbe avvenuta lo scorso 2 novembre, quando erano ancora in corso gli scontri armati nella regione. Se confermato, si tratterebbe dei primi due mercenari a essere stati catturati dopo oltre un mese di combattimenti e smentirebbe quanto affermato più volte dalla Turchia e dell’Azerbaigian, secondo cui non vi sarebbero militanti jihadisti provenienti da Siria e Libia nella regione. I due uomini – Yousef Alabed Alhajji, 28 anni, e Muhrab Muhammad Al-Shkheir, 45 anni – provenivano dalle province di Idlib e Hama, in Siria, dove erano stati reclutati sulla base della promessa di un compenso mensile di 2 mila dollari, secondo quanto confessato dai due all'ufficio del pubblico ministero armeno. Secondo le loro testimonianze, dopo il reclutamento hanno attraversato il confine con la Turchia e sono saliti a bordo di un aereo civile con la bandiera dell’Azerbaigian. (Rum)