Speciale difesa: Nagorno-Karabakh, Putin istituisce Centro interdipartimentale per la risposta umanitaria

- Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto sull'istituzione di un Centro interdipartimentale per la risposta umanitaria in Nagorno-Karabakh. "Al fine di facilitare la soluzione delle questioni umanitarie e il ripristino delle infrastrutture civili in Nagorno-Karabakh, ho deciso di creare un Centro interdipartimentale per la risposta umanitaria", si legge nel documento pubblicato dall’ufficio stampa del Cremlino. Secondo Putin, in un incontro sulla risoluzione delle questioni umanitarie nella regione del Nagorno-Karabakh, la situazione umanitaria nella regione è molto complessa: a causa dei combattimenti, da poco conclusisi, diverse infrastrutture civili e beni culturali sono state distrutte. "Gravi problemi umanitari sono sorti nella regione del Nagorno-Karabakh. Ora ne siamo stati informati. Il numero delle vittime, anche tra la popolazione civile, a seguito dei combattimenti ha superato le 4 mila persone, oltre 8 mila sono i feriti e il numero dei profughi, secondo varie fonti, si aggira intorno alle decine di migliaia. Le infrastrutture civili e molti beni culturali sono state distrutte", ha detto il capo dello Stato russo. Fra i partecipanti all'incontro erano presenti il ministro della Difesa Sergej Shoigu, il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, il direttore dell'Fsb Aleksander Bortnikov e il ministro delle Emergenze Jevgenij Zinichev. (Rum)