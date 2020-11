Qatar-Tunisia: lavori Alta commissione congiunta al centro colloquio Saied e premier qatariota (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saied ha sottolineato la necessità di riunire l'Alta commissione congiunta tunisino-qatariota durante il primo trimestre del 2021 e di arricchire il quadro giuridico che regola le relazioni tra i due paesi. Il presidente ha inoltre invitato il consiglio degli affari tunisino-qatariota a incontrarsi il prima possibile. Saied e Al Thani hanno discusso anche delle più importanti questioni regionali e internazionali di interesse comune, in particolare la situazione in Libia. A tal proposito, si legge nella nota della presidenza tunisina, “lo sceicco Tamim bin Hamad al Thani si è congratulato con il presidente della Repubblica per il successo del Foro di dialogo politico libico tenutosi a Tunisi”. I due hanno deciso di “continuare a rafforzare le consultazioni e il coordinamento al fine di servire giuste cause umanitarie e rafforzare la sicurezza e la stabilità nel mondo”. Secondo il ministro degli Esteri tunisino, Othman Jerandi, “il Qatar, attraverso il suo emiro, ha espresso la volontà di aumentare gli investimenti in Tunisia e di individuare nuovi settori per diversificare questi investimenti, in particolare in ambito sanitario e dell’innovazione, con l'obiettivo quello di aumentare il flusso degli scambi economici tra i due Paesi". Nell’incontro allargato tra le due delegazioni sono state discusse “le questioni bilaterali, regionali e internazionali che riguardano i due Paesi al massimo livello”, ha aggiunto il ministro degli Esteri, citato dall’agenzia di stampa nazionale “Tap”. (Tut)