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ليبيا

 
 
 

ليبيا: استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا وتونس

طرابلس, 16 nov 11:00 - (Agenzia Nova) - أعلن الناطق باسم الخطوط الجوية الليبية محمد قنيوة استئناف الرحلات الجوية إلى تونس اعتبارا من اليوم الاثنين.

وأفادت وزارة الداخلية باستئناف حركة التنقل بين ليبيا وتونس للمسافرين، إلى جانب عودة حركة السلع والخدمات بين البلدين، بعد توقيع الجانبين الليبي والتونسي على بروتوكول صحي مشترك.

من جهتها أعلنت وزارة النقل التونسية استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا وتونس تزامنا مع فتح الحدود البرية بين البلدين، طبقا للبرتوكول الصحي.

(نوفا)
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