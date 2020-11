Sicurezza: Simonini (Anas), 30 miliardi per manutenzione e nuove opere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per ridurre il numero di incidenti stradali Anas investirà 30 miliardi di euro sulla manutenzione delle strade e la costruzione nuove opere per potenziare la rete stradale e la sua messa in sicurezza. Lo ha detto Massimo Simonini, amministratore delegato Anas, durante il webinar organizzato insieme a Piarc Italia, "Sicurezza stradale: zero vittime. Un obiettivo da raggiungere con informazione e comunicazione". "Il contratto di programma 2016-20120 è passato da 20 a 30 miliardi di investimenti per sviluppare la nostra strategia sullo sviluppo della connettività e interventi di manutenzione. Quasi 16 miliardi vanno all'adeguamento e la messa in sicurezza della rete. 14 miliardi per le nuove opere. Il 52 per cento interessa le regioni del sud Italia", ha aggiunto Simonini. (Rin)