Kenya: ministro Istruzione, scuola riaprirà per tutti il 4 gennaio

- Il ministro dell'Istruzione del Kenya, George Magoha, ha annunciato che tutti gli studenti torneranno a scuola il prossimo 4 gennaio. Lo riferisce la stampa locale, precisando che al momento solo gli studenti dell'ultimo anno sono tornati sui banchi, mentre in diverse località del Paese è stata preferita la didattica a distanza. Come avvenuto in numerosi Paesi del mondo, il calendario scolastico keniota è stato interrotto dalla pandemia di coronavirus, che sta mettendo a dura prova Nairobi. Nel Paese si registrano ad oggi 62.488 casi di contagio e medici ed infermieri hanno lanciato un appello al governo affinché provveda a fornire alle strutture adeguati strumenti per contrastare il virus. All'inizio della pandemia, il ministero dell'istruzione aveva rinviato l'intero anno accademico 2020, ma dopo ripetuti annunci e cambi di direzione il ministro Magoha ha annunciato che ai ragazzi delle superiori sarebbe stato consentito di riprendere le lezioni in presenza. (Res)