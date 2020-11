Università: Regimenti (Lega), con guida Polimeni Sapienza apre a nuovo percorso di crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'elezione di Antonella Polimeni a rettore dell'università 'La Sapienza' di Roma segna l'avvio di un nuovo percorso di crescita del sistema di istruzione universitaria, che nei prossimi anni è atteso ad una sfida importante nel dialogo crescente con gli altri istituti europei e mondiali". Lo afferma in una nota l'eurodeputata della Lega Luisa Regimenti, secondo cui "l'arrivo di una donna alla guida della Sapienza, per la prima volta dopo 700 anni, è un segnale chiaro di come il genere femminile si stia emancipando da una visione distorta della differenza di genere da parte della società". (segue) (Com)