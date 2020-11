Sanità: Fondazione I.R.C.C.S. istituto neurologico Carlo Besta prima in Italia nella classifica "World's best specialized hospitals 2021"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fondazione I.R.C.C.S. istituto neurologico Carlo Besta è al primo posto in Italia e al sesto posto al mondo nella classifica di Newsweek "World's best specialized hospitals 2021" dedicata alla neurologia e realizzata in collaborazione con Statista Inc. La classifica si basa su un'indagine globale condotta tra decine di migliaia di professionisti del settore medico di oltre 20 Paesi e validata da un gruppo internazionale di esperti. Tra i 100 migliori ospedali al mondo specializzati in neurologia sono state identificate strutture di 13 diversi Paesi: oltre all'Italia, Germania, Francia, Spagna, Svezia, Gran Bretagna, Svizzera in Europa, Stati Uniti, Canada, Brasile, Giappone, Australia e Corea del Sud. Per quanto riguarda l'Italia, oltre all'istituto neurologico Besta, la rivista americana ha identificato altre otto strutture, quattro delle quali sono istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S): policlinico universitario A. Gemelli, fondazione istituto neurologico C. Mondino, istituto clinico Humanitas, ospedale San Raffaele. (segue) (Com)