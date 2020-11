Sanità: Fondazione I.R.C.C.S. istituto neurologico Carlo Besta prima in Italia nella classifica "World's best specialized hospitals 2021" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo risultato, di cui siamo orgogliosi, è la dimostrazione di come l'eccellenza clinica possa essere raggiunta solo se coniugata alla ricerca e alla formazione avanzata. Il legame imprescindibile tra queste attività è alla base del modello organizzativo dell'istituto Besta fin dalle sue origini e, più in generale, è l'elemento portante di tutti gli I.R.C.C.S." dice Fabrizio Tagliavini, direttore scientifico della fondazione I.R.C.C.S. istituto neurologico Carlo Besta. "In un momento in cui, inevitabilmente, l'attenzione mondiale si sta concentrando principalmente su ricerca e assistenza per contenere la diffusione della pandemia Covid19 – aggiunge il presidente, Andrea Gambini – credo sia importante ricordare a tutti i cittadini, italiani e non, che non ci siamo mai fermati, che nel nostro istituto, grazie alla competenza, professionalità e dedizione di tutto il personale, continuiamo a lavorare quotidianamente non solo per garantire le migliori cure e la migliore assistenza ai pazienti, adulti e bambini, affetti da malattie del sistema nervoso, ma anche per far progredire la ricerca in tutti i settori, compreso quello delle malattie neurologiche rare, per dare risposte sempre più efficaci ai bisogni di salute". (Com)