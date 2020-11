Montenegro: Covid, in vigore da oggi nuove misure restrittive (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' infine vietato fare visita ai luoghi di residenza, come quelli per anziani, per persone che non fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il ministro della Salute Hrapovic ha reso noto che il presidente dell'Organismo nazionale di coordinamento per le malattie infettive (Nkt), Milutin Simonovic, ha rassegnato le dimissioni. L'incarico sarà assunto dallo stesso Hrapovic fino alla formazione del nuovo governo. "Fino alla formazione del nuovo governo, i membri del Nkt lavoreranno diligentemente, come prima, rispettando il momento epidemiologico", ha detto il ministro. (Seb)