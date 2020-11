Sanità: sindacati, protesta sotto Regione Lazio per diritti lavoratori pubblici e privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non possiamo morire mentre cerchiamo di curare le persone”. Questo il grido comune di dipendenti di sanità pubblica e privata alla manifestazione di questa mattina davanti alla Regione Lazio, organizzata dai sindacati di Fp Cgil Roma e Lazio, Cisl Fp Lazio e Uil Fpl Roma e Lazio. “Assunzioni, sicurezza e contratti sono la priorità”, è la richiesta principale. “Sono di questi giorni due morti bianche di due infermieri di due aziende ospedaliere, e sono oltre 2.000 i contagi che ci sono nel Lazio tra i dipendenti, e questo vuol dire che dobbiamo tenerli in sicurezza e far sì che per loro ci siano presidi e tamponi, che soprattutto in questi mesi sono mancati”, ha dichiarato il segretario generale Cisl Fp Lazio Roberto Chierchia. (segue) (Rer)